İmran Han hakkında 2 hafta süreyle "geçici kefalet" kararı

Pakistan’da mahkeme, yolsuzlukla suçlandığı davada eski Başbakan İmran Han’a 2 hafta süreyle “geçici kefalet” verdi.

Geo News televizyonuna göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde, Han’ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkeme, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’a 2 hafta süreyle “geçici kefalet” verdi. Karar, 2 hafta boyunca Han’ın tutuklanmasını engelliyor.

Söz konusu karar, Anayasa Mahkemesinin, Han’ın İslamabad Yüksek Mahkemesi kompleksi içerisinde tutuklanmasını "yasa dışı" olarak nitelendirmesinin ve PTI liderinin derhal serbest bırakılmasını emretmesinin ardından geldi.

Anayasa Mahkemesi dün, Han’ın tutuklanmasının yasa dışı olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetmişti.

Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolarda da 9 gösterici yaşamını yitirmiş, çok sayıda polis aracı ve kamu mülkü zarar görmüştü.

Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı. Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.

Yolsuzluk suçlaması

Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etmişti.

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.

Aralık 2019'da Riaz, "kara para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.