İmran Han hakkında tutuklama emri çıkarıldı

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında açılan terör suçlamalarıyla ilgili davada tutuklama emri verdi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Margalla bölgesi yerel sulh hakimi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han hakkında tutuklama emri çıkardı. Mahkeme,1 Eylül'de Han'ın geçici kefalet süresini 12 Eylül'e kadar uzatmıştı. Han hakkında işlem başlatılmıştı Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem başlatılmıştı. Söz konusu işlemde, Han'ın "Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği" belirtilmişti. AA

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