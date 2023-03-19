"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

İmran Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi

19 Mart 2023, Pazar
Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal etti.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Lahor'dan başkent İslamabad'a geldi.

Ancak mahkeme dışında PTI taraftarları ile polis arasında arbede yaşanması sebebiyle Han'ın mahkemeye çıkması gecikti.

Yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme hakimi Zafer İkbal, Han'ın duruşmaya katıldığını gösteren belgeyi arabasından imzalamasına ve mahkeme salonuna gelmemesine müsaade etti.

İkbal, Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal ederek, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

61 PTI taraftarı gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, polisin İmran Han'ın evine baskını sırasında evden silahla ateş edildiğini belirterek, evde molotofkokteyllerinin, patlayıcıların ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini ifade etti.

Pencap Emniyet Müdürü Osman Anvar ise aramalar sonucu AK-47 Kalaşnikof piyade tüfekleri ve fişekler ele geçirildiğini dile getirerek, şu ana kadar 61 kişinin gözaltına alındığını ve bunun artabileceğini kaydetti.

Han, bu sabah Lahor'dan ayrılmıştı

Han, bu sabah Lahor'daki konutundan duruşmaya katılmak için İslamabad'a doğru yola çıkmıştı.

Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında 13 Mart'ta iki tutuklama kararı verilmişti.

Polisin, Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sırasında PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han'ı gözaltına alamamıştı. Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, duruşmaya katılacağını beyan eden Han hakkındaki tutuklama kararını dün askıya almıştı.

Eski Başbakan Han hakkında 94 dava bulunuyor.

İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteriler sürüyor

    Ekvador'daki depremde ölü sayısı 13'e yükseldi

    Trump'ın 'tutuklanacağım' açıklaması ortalığı karıştırdı

    Cumhurbaşkanı toplumun yarısıyla kavgalı olmamalı - Partili cumhurbaşkanlığı adaletsizlik getirdi

    5 bin tl seyyanen zam verilmesi gerekiyor

    İmran Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi

    İİT’den İsrail için “harekete geçilmesi” çağrısı

    Beşiktaş üst üste 3. galibiyetini aldı

    AFAD da, Kızılay da enkaz altında kaldı

    Sel felaketleri daha da şiddetlenecek

    Devlet önce insanların gönlünü kazanacak

    Bu absürt kanun derhal değişmeli

    AKP’de şaşkınlık: Beklenen başvurular gelmedi

    ‘Yeni Ekonomik Model’ de çöpe gidiyor

    Putin tutuklansın

    11 yıl sonra Mısır’a resmi ziyaret

    Millet İttifakı’ndan bir talebimiz yok

    Oy pusulaları hangi durumlarda geçerli olmayacak?

    Seçim ittifakları 24 Mart'a kadar YSK'ye teslim edilecek

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP’nin son çırpınışları
    Genel

    Cumhurbaşkanı toplumun yarısıyla kavgalı olmamalı - Partili cumhurbaşkanlığı adaletsizlik getirdi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Depremzedenin ikamet sıkıntıları
    Genel

    5 bin tl seyyanen zam verilmesi gerekiyor
    Ahmet BATTAL

    Muhafazakâr kadınlar ve Kılıçdaroğlu’nun CHP’si
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatı hüsün ve adalet ihata etmiştir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Seçime adım adım
    Adnan NACİR

    Restorantiye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.