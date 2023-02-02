İmran Han'ın müttefiki gözaltına alındı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ın önde gelen müttefiki eski İçişleri Bakanı ve Avami Müslüman Ligi (AML) lideri Şeyh Raşid Ahmed, eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’yi Han’a yönelik suikast planlamakla suçladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Halk Partisi (PPP) Ravalpindi Başkanı Raca İnayetur Rahman, asılsız iddialarla halkı şiddete kışkırttığı için AML lideri Ahmed hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, Ravalpindi’deki evinden Ahmed’i gözaltına aldı. Yetkililer, Ahmed’in, eski Cumhurbaşkanı ve PPP Eş Başkanı Zerdari’yi İmran Han’a yönelik suikast planlamakla suçladığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti. Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ahmed'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmran Han, Zerdari’nin kendisine karşı suikast düzenleyeceğini öne sürmüştü. Ahmed’in gözaltına alınması, PTI Genel Sekreteri Çaudri Favad Hüseyin’in gözaltına alınmasının ardından geldi. Hüseyin, Seçim Komisyonu yetkililerini tehdit ettiği gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınmış, dün kefaletle serbest bırakılmıştı. İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. AA

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