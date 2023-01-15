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15 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

İmran Han, Pencap Meclisini feshetti

15 Ocak 2023, Pazar 14:59
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, federal hükümete erken genel seçimler için baskı oluşturmak amacıyla iktidarda olduğu Pencap’ta eyalet meclisini feshetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Han’ın müttefiki Pencap Başbakanı Pervez İlahi’nin gönderdiği fesih kararı, aradan geçen 48 saate rağmen Pencap Valisi Balighur Rahman tarafından imzalanmadı.

Yasalara göre, 48 saatte imzalanmayan kararın ardından Meclis kendiliğinden feshedilmiş oldu.

Meclisin feshedilmesinin ardından geçici hükümet kurulacak ve 90 gün içinde Pencap’ta yeni seçimlere gidilecek.

Geçici hükümetin kurulmasıyla ilgili mektup gönderildi

Pencap Valisi Rahman, Başbakan Şahbaz Şerif’in oğlu ve Pencap Meclisindeki ana muhalefet lideri Hamza Şerif’e ve eski Pencap Başbakanı Pervez İlahi'ye geçici hükümetin kurulmasıyla ilgili mektup gönderdi.

Hayber Pahtunhva Başbakanı Mahmud Han da eyalet Meclisinin bugün feshedileceğini açıkladı.

Eski Başbakan Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), 12 Ocak'ta Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerinin feshedileceğini duyurmuştu.

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, meclislerin feshedilmesinin ardından Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 90 gün içinde seçim yapılacağını vurgulayarak, "Yaklaşık ülkenin yüzde 60’ı seçime gidiyor. Bu sebeple federal hükümetin inatçı davranmayı bırakması, seçim çerçevesi belirlemesi ve seçimlere gitmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Şerif'e karşı "güven oylaması" adımı

Öte yandan Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, Başbakan Şahbaz Şerif'e karşı güven oylaması talep edileceğini duyurdu.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Başbakan Şerif'e karşı güven oylaması hazırlığı içinde olduklarını aktardı.

Han, güven oylamasına ilişkin önergenin ne zaman verileceğini belirtmedi.

ARY News televizyonunun kaynaklara dayandırdığı haberinde, PTI'nın Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisinden (PML-N) milletvekilleriyle görüşme yaptığı belirtildi.

Haberde, PTI'nın, bazı PML-N milletvekillerinden Başbakan Şerif'e karşı yapılması planlanan güven oylaması oturumuna katılmamalarını istediği iddia edildi.

Koalisyonda çatlak

İmran Han'ın açıklamaları, nisan 2022'de göreve gelen koalisyon hükümetinde aykırı seslerin yükselmeye başlamasının ardından geldi.

Koalisyon ortaklarından Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P), Sind eyaletinde bir diğer koalisyon ortağı Pakistan Halk Partisi (PPP) ile anlaşmazlığa düştü.

Eyalette yapılacak ara seçimlerde, bazı bölgelerin orantısız şekilde temsil edilmesine itiraz eden MQM-P, bu durumun düzeltilmemesi halinde federal hükümetteki koalisyondan ayrılacağını açıkladı.

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Koalisyon hükümetinin Mecliste 174 sandalyesi bulunuyor. Mecliste 7 vekile sahip MQM-P’nin koalisyondan ayrılması halinde Şahbaz Şerif yönetimi, çoğunluğu kaybediyor.

AA

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