İngiliz diplomattan İsrail istifası

İngiltere’nin Dublin Büyükelçiliğinde görevli diplomat Mark Smith, ülkesinin İsrail’e silah satışlarına devam etmesini protesto ederek görevinden istifa etti. Smith’in istifasına ilişkin X’te yayımlanan mektupta, “İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır.” ifadesi yer aldı.

Mektupta, istifasından dolayı üzüntü duyduğunu ancak savaş suçlarında işbirliği olan bir kurumda çalışamayacağını vurgulayan Smith, “Her gün Gazze’de İsrail tarafından işlenen savaş suçları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine şahitlik ediyoruz. İsrail hükümeti ve ordusunun önde gelen isimleri açıkça soykırım niyetlerini gösteriyor, kasıtlı olarak yakıyor, sivillere ait yerleri yağmalıyor, mahkumlara işkence yapıp tecavüz ettiklerini açıkça kabul ediyor.” değerlendirmesini yaptı. Smith mektubunda, üniversite ve ev gibi sivil yapıların yok edildiğini, insani yardımların engellendiği ve Gazze’de güvenli bir yer kalmadığını aktararak, “Bunlar savaş suçudur.” ifadelerini kullandı. AA

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