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27 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İngiltere Başbakanından "maksimum risk" uyarısı

27 Nisan 2020, Pazartesi 15:37
İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19 salgınında "maksimum risk" uyarısında bulunarak halktan sabırlı olmalarını istedi.

22 gün sonra görevine döndü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından işe döndüğü ilk günün sabahı basın açıklaması yaptı. 

Görevden 22 gün ayrı kalan Johnson, sözlerine, "İsteyebileceğimden çok daha uzun bir süredir masamdan uzakta olduğum için üzgünüm." diyerek başladı.

Kendisine vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve sorumluluk üstlenen herkese teşekkür eden Johnson, salgının ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük zorluk olduğunu söyledi.

Johnson, ancak bununla beraber salgınla mücadelede ilerleme de kaydettiklerini, hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde daha az kişi bulunduğunu anlatan Johnson, bunların salgında tepe noktasının geçilmekte olduğunu gösterdiğini belirtti.

"Aynı zamanda maksimum risk anı da"

Önlemler ve halkın bunlara uyması sayesinde "gidişatı değiştirdiklerini" vurgulayan Johnson, "Bu bir fırsat anı, avantajlarımızı öne sürme anı ancak aynı zamanda maksimum risk anı da." dedi.

Bu "belirgin başarıya" bakanların kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını soracaklarını bildiğini söyleyen Johnson, iş dünyasının "endişelerini" ve "aciliyetini" anladığını belirtti.

Johnson, "Bu aynı zamanda hükümet için de aciliyet arz eden bir durum. Ancak ikinci bir dalga, virüsün kontrolünü kaybetme ve çoğalma oranının artma riskini görmeliyiz. Çünkü bu sadece yeni bir ölüm ve hastalık dalgası değil aynı zamanda ekonomik bir felaket anlamına da geliyor." diye konuştu.

"Neredeyse başardığımızı biliyorum"

İngiliz halkının tüm çaba ve fedakarlıklarını çöpe atmak istemediğine işaret eden Johnson, "Sizden sabırsızlığınızı kontrol etmenizi istiyorum. Çünkü bu mücadelenin ilk aşamasının sonuna geldiğimizi ve çekilen tüm acılara rağmen neredeyse başardığımızı biliyorum." dedi.

Johnson, ilk aşamanın başarıyla tamamlanmasının ardından hastalığın baskılanacağı, bulaşma oranının düşeceği, ekonomik ve sosyal önlemlerin aşamalı olarak hafifletileceği ikinci aşamaya geçileceğinin de altını çizdi.

İngiltere'de dün açıklanan verilere göre, sadece hastanede ölümler 21 bin 732 olurken, vaka sayısı da 152 bin 840'a çıkmış durumda.

Önlemler

Ülkede 23 Mart'ta alınan önlemler kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Kısmi karantina önlemleri, 16 Nisan'da 3 hafta daha uzatılmıştı.

İyileşmesi 1 ay sürdü

Başbakan Johnson'ın 27 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. 10 gün geçmesine rağmen iyileşemeyen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Johnson'ın işe dönmeden önce bir süre dinleneceği kaydedilmişti.

AA

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