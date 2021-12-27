"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

İngiltere Brexit'in kötü gittiğini düşünüyor

27 Aralık 2021, Pazartesi 22:49
İngiltere'de yapılan bir anket, her 10 seçmenden 6'sının Brexit'in kötü gittiği ya da beklediğinden daha kötü gittiği görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Opinium araştırma şirketi, İngiltere'nin resmi olarak Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının birinci yıl dönümünde The Observer gazetesi için 21-23 Aralık'ta 1904 seçmenin katıldığı anket yaptı.

Buna göre, 2016'da Birlik'ten ayrılma yanlısı oy verenlerin yüzde 42'si, Brexit'in şu ana kadar nasıl sonuçlandığı konusunda "olumsuz" görüş bildirdi.

Öte yandan, Brexit destekçilerinin yüzde 26'sı sürecin beklediklerinden daha kötü gittiğini söylerken, yüzde 16'sı da zaten kötü gitmesini beklediklerini ve haklı çıktıkları görüşünü paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 61'i Brexit'in kötü gittiği ya da beklediğinden daha kötü gittiğini belirtirken, tüm seçmenin sadece yüzde 14'ü Brexit'in beklenenden daha iyi gittiği değerlendirmesinde bulundu.

İngilizlerin yüzde 52'si Brexit'in, fiyatlar üzerinde olumsuz etkisi olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 50'si İngiliz şirketlerinin AB'den mal ithal etme kabiliyeti ve yüzde 42'si de bir bütün olarak ekonomi üzerinde kötü etkisi olduğunu düşünüyor.

Ayrılma yanlıları, Brexit'in faydaları konusunda "eskiye kıyasla daha kararsız"

Opinium araştırma şirketinden Adam Drummond, ankete ilişkin The Guardian'a yaptığı değerlendirmede, ayrılma yanlılarının artık "Brexit'in faydaları konusunda eskiye kıyasla daha kararsız" olmalarının şaşırtıcılığına dikkati çekti.

Drummond, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi gördüğümüz şey, ayrılma yanlılarından önemli bir azınlığın, işlerin kötü ya da en azından beklediklerinden daha kötü gittiğini söylemesi. Kalma yanlılarının yüzde 59'u 'Kötü gitmesini bekliyordum ve öyle de oldu.' derken, ayrılma yanlılarının sadece yüzde 17'si 'İyi gitmesini bekliyordum ve öyle de olduğunu düşünüyorum.' dedi."

AB'de kalmak isteyenlerin sadece yüzde 7'sinin Brexit'in beklenenden daha iyi gittiğini düşündüğünü söyleyen Drummond, Brexit yanlılarının yüzde 26'sının ise beklenenden daha kötüye gittiği görüşünü paylaştığını bildirdi.

İngiltere'de Brexit Bakanı David Frost istifa etmişti

İngiltere'nin Brexit Bakanı Lord David Frost, AB ile ilişkilerin "uzun vadeli" olduğu gerekçesiyle 19 Aralık'ta istifa etmişti.

Frost, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği mektupta 2,5 yıl boyunca AB ile müzakerelere liderlik ettiğine dikkati çekmiş, bu süre zarfında İngiltere'ye ülke olarak özgürlüğünü ve bağımsızlığını geri kazandırdıklarını ve Birlik'le yeni ilişki kurma sürecini başlattıklarını belirtmişti.

Brexit'in artık sağlandığına işaret eden Frost, hükümetin önündeki zorluğun ise AB'den ayrılığın getirdiği fırsatlardan yararlanma konusu olduğunu ifade etmişti.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık, AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı. Taraflar 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçiş süreci uygulamış, bu sürede Birleşik Krallık AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dini değerler iktidar hırsına kurban edilemez

    Birleştiğimiz nokta demokrasi

    Türkiye, bu gerilimden bıktı

    İnsani geçim için asgari 5303 TL lazım

    Mart’tan önce indirim olmaz

    '10 milyon kişi sağlık hizmetinden yararlanamayacak'

    Irak'ta tartışmalı seçim sonuçları kesinleşti

    İngiltere Brexit'in kötü gittiğini düşünüyor

    Beşiktaş 90. dakikada yıkıldı

    Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının görüldüğü illeri açıkladı

    'Omicron daha da yayılmadan tedbir alınmalı'

    Ekmek yediğimiz un bile dolarla

    'Enflasyon yüzde 50’yi bulacak'

    Devlet sosyal medyadan yönetilmez

    Yoksulluk sınırı 13 bin TL'yi geçti

    Nicolas Maduro İran'a gidecek

    İmamoğlu, Süleyman Soylu'yu istifaya davet etti

    İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye özel teftiş

    Haftalık vaka sayısı açıklandı

    Çavuşoğlu: İlk toplantı Moskova'da yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan’ın son İsrail “açılım”ı
    Ahmet BATTAL

    Kur farkı korumalı TL mevduatı meselesi
    Cevher İLHAN

    Bu da fos çıkarsa…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahısperestler, toptan satışa gelir
    Ali FERŞADOĞLU

    Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ister misiniz?
    Faruk ÇAKIR

    Milleti faize boğmayın
    Osman ZENGİN

    Demirel ve Demirperde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Geçmişle hesaplaşmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.