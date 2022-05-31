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31 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

İngiltere'de 179 maymun çiçeği vaka sayısı gözlemlendi

31 Mayıs 2022, Salı 15:00
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının açıklamasında, yeni 71 maymun çiçeği vakasıyla beraber toplam vaka sayısının 179'a çıktığı ifade edildi.

Virüsün genellikle insanlar arasında kolayca yayılmadığı, ancak kişiden kişiye yakın temas veya maymun çiçeği olan bir kişinin kullandığı giysiler, yatak takımları veya mutfak eşyalarıyla bulaşabileceği vurgulandı.

İngiltere nüfusu için riskin düşük olmayı sürdürdüğü ifade edilirken, halktan olağan dışı deri döküntülere veya yaralara dikkat etmeleri istendi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

AA

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