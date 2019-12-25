İngiltere’de 2019 Brexit yılı oldu

Brexit süreci çıkmaza giren İngiltere’de 2019 yılına yürütmenin yasama ve yargı ile yaşadığı çatışmalar damga vururken son sözü sandığa giden halk söyledi.

Ülke 2019 yılına geçen yılın sonunda eski Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasıyla girdi. May’in anlaşmayı parlamentodan geçirmesinin ardından ülkenin AB’den 29 Mart’ta resmen ayrılması öngörülüyordu. Johnson İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumda Brexit kararı almasınının ardından geçen 3 yıldaki 3. başbakanı oldu. Yasama organını devre dışı bırakma kararı yargıdan dönen Johnson, ülkeyi erken seçime götürmek için girişimlere başladı. Johnson’ın erken seçim teklifleri parlamentoda iki kez reddedildi. Ancak Johnson’ın erken seçim tekliflerini geri çevirmenin sandıktan kaçtıkları algısına yol açmasından endişe eden muhalefet partileri, Brexit tarihinin bir kez daha, bu sefer 31 Ocak 2020’ye ertelenmesinin ardından ülkeyi 12 Aralık’ta sandık başına götürmeye evet dedi. AA

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