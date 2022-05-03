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3 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

İngiltere'de bayram namazı stadyumda kılındı

03 Mayıs 2022, Salı 11:31
İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden biri olan 6 kez FA Cup kazanan Blackburn Rovers bayram namazı için kapılarını açtı.

Bir dönem Tugay Kerimoğlu’nun da formasını giydiği İngiltere’nin köklü kulüplerinden olan Blackburn Rovers, Ramazan Bayramı nedeniyle Müslümanlara stadyum kapılarını açtı. Yaklaşık 32 bin taraftar kapasiteli Ewood Park Stadı'nda yeşil zemin üzerinde binden fazla Müslümanın bayram namazı görüntüleri yer aldı.

SAHASINI AÇAN İLK FUTBOL KULÜBÜ OLDU

Championship'te yer alan Blackburn temsilcisi, "Blackburn Rovers'taki herkesin bayramı kutlu olsun. Bu sabah Rovers, İngiltere'deki Ramazan Bayramı için kapılarını açan ilk kulüp oldu" ifadelerini paylaştı.

Etiketler: İngiltere, bayram namazı, stadyum
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  • Gültekin

    3.5.2022 14:55:37

    Dünyadaki bayram çoşkusu, bizleri de çoşturuyor, Allah hepsinden razı olsun, bütün dünya müslümanların islamdaki samimiyetlerini artırsın, çünkü dünya barışını ve güvenliğini yine müslümanların sağlayacağına samimi olarak inanıyoruz, bizlerde bütün dünya müslümanların bayramını cani gönülden kutlarız.

Risale-i Nur Külliyatı

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