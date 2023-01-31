İngiltere'de bütün firmalar denetlenecek - Satılan ürünler gerçekten “çevreci” mi?

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kuruluş, “sahte çevrecilikle” mücadele kapsamında, firmaların öne sürdüğü “çevreci” iddialarını soruşturacak.

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), ülkede satılan ürünlerin üretiminde ne miktarda geri dönüştürülmüş veya doğal ürünler kullanıldığını ve bunların yeniden geri dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini araştıracak. CMA’dan yapılan açıklamaya göre, kuruluş, “sahte çevrecilikle” mücadele kapsamında, firmaların öne sürdüğü “çevreci” iddialarını soruşturacak. Bu kapsamda CMA, ülkede satılan ürünlerin üretiminde geri dönüştürülmüş veya doğal ürünlerin ne miktarda kullanıldığını ve bunların yeniden geri dönüştürülmeye uygun olup olmadığını inceleyecek. CMA Üst Yöneticisi (CEO) Sarah Cardell, “Bu ürünler herkesin günlük alışveriş listesinde yer alıyor; yiyecek, içecek, şampuan, çamaşır deterjanı, diş macunu ve temizlik ürünleri. Biz müşterilerin yanıltıldığından ve aslında göründüğü gibi olmayan pek çok ürüne yüksek meblağlar ödendiğinden kaygı duyuyoruz.” açıklamasını yaptı.

Sahte çevrecilik

Firmaların küçük veya büyük olduğuna bakılmaksızın çevrecilik iddialarının doğru olup olmadığını denetleyeceklerine işaret eden Cardell, “Şimdi firmalar için uygulamalarını gözden geçirmeleri ve yasalara uygun faaliyet gösterip göstermediklerini kontrol etmeleri açısından iyi bir zaman.” dedi. Mutfak temizlik ürünlerinin yüzde 91’i ve tuvalet hijyen ürünlerinin tamamı dahil olmak üzere, evde kullanılan çok sayıda ürünün, müşterilere çevre dostu olarak tanıtıldığı belirtiliyor. Sahte çevrecilik, bir firmanın topluma kendisinin aslında olmadığı halde çevreci imajını vermesi olarak tanımlanıyor.