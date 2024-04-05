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İngiltere'de hükümete bir çağrı daha: "İsrail'e silah satışını askıya al"

05 Nisan 2024, Cuma 14:25
İngiltere'de Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, İngiliz hükümetinin, İsrail'e silah ihracatını askıya almak için derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Davey, aralarında İngilizlerin de olduğu World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının 1 Nisan'da İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürülmesine ilişkin basına açıklama yaptı.

 

İngiliz yardım çalışanlarının Gazze'de öldürülmesinin tam anlamıyla utanç verici olduğunu belirten Davey, "Bu cesur insanlar, Gazze'de açlık çeken ailelere yardım etmeye çalışıyorlardı." dedi.

Davey, İngiliz yapımı silahların bu tür saldırılarda kullanılmış olabileceği düşüncesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Hükümet İsrail'e silah ihracatını askıya almak üzere derhal harekete geçmelidir." diye konuştu.

Liberal Demokrat Parti lideri, derhal iki taraflı ateşkes sağlanması için de çabaların artırılması gerektiğini söyledi.

İngiliz milletvekili, Bakan Cameron'a İsrail'in saldırısında kullanılan silahları sordu

İşçi Partisi milletvekili Richard Burgon da dün İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a yazdığı mektupta, aralarında İngilizlerin de olduğu WCK çalışanlarının Gazze'de öldürülmesinde "ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının" soruşturulmasını talep etmişti.

Burgon, 20 Mart'ta yazdığı bir diğer mektupta da Gazze'de 18 Ocak'ta gönüllü olarak çalışan İngiliz doktorların bulunduğu yerleşkenin İsrail tarafından bombalanmasında ülkesinin tedarik ettiği askeri bileşenlerin kullanılıp kullanılmadığının soruşturulması çağrısında bulunduğunu hatırlatmıştı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları ölmüştü.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Ölen çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Netanyahu'dan "savaşlarda bu tür olaylar olur" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, ordunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

AA

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