"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2020 CUMA - YIL: 51

İngiltere'de hükümete koronavirüs eleştirisi

13 Mart 2020, Cuma 21:52
İngiltere eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, "İtalya'daki duruma gelmeye sadece 4 hafta varken hiçbir şey yapmıyor olmamız endişe verici." dedi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 208 artarak 798'e yükselirken, Norveç ve Danimarka'da virüsten kaynaklanan ilk ölümler kayda geçti.

 

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, şimdiye kadar 32 bin 973 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Bu kişilerden 798'inin testi pozitif çıkarken, günlük vaka sayısı 208 arttı. Böylece 24 saat içinde en büyük artış kayda geçerken, 10 olan ölü sayısı ise değişmedi.

Öte yandan hükümetin geniş katılımlı etkinlikleri iptal etmemesi ve okulları kapatmaması tepki çekiyor.

Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin kararına ilişkin, "Bence bu şaşırtıcı ve İtalya'daki duruma gelmeye sadece 4 hafta varken hiçbir şey yapmıyor olmamız endişe verici." dedi.

Normalde bu 4 hafta içinde virüsün yayılmasının yavaşlatılması için gerekli ne varsa yapılması gerektiğini kaydeden Hunt, "bakımevlerine halen ziyaretçi kabul ediliyor olunmasını da şaşırtıcı bulduğunu" söyledi.

Norveç Sağlık Bakanlığı da ülkedeki vaka sayısının 620'den 864'e çıktığını ve virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Vakaların yaş ortalaması 46,2 olduğu Norveç'te tedavi esnasında 59 sağlık personeline de virüs bulaştığı belirlendi.

Danimarka Sağlık İdaresi ise vaka sayısının 111 artarak 785'e ulaştığını ve 80 yaşındaki erkek bir hastanın öldüğünü açıkladı. Danimarka Parlamentosu, Sağlık Bakanı'na, zorunlu test, tedavi, aşı ve zorla karantinaya alma yetkisi veren bir tasarıyı kabul etti.

Öte yandan ülkede virüsün ekonomiye etkileri nedeniyle gelirleri düşen bir otel, 350 çalışanını işten çıkardı.

AA

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Liderler zirvesi telekonferansla gerçekleşecek

    Koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp hattı

    İtalya'da bir günde 250 ölüm!

    AVM'lerde de tedbirler artıyor

    'Güzel emareler var'

    'Cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir'

    '9 ülkeye uçuşlar durduruldu'

    'Avrupa artık Kovid-19 krizinin merkez üssü haline geldi'

    Elektrik faturası çiftçiyi korkutuyor

    İspanya'da 15 gün 'olağanüstü hal' ilan edildi

    Kamu kurumlarında tedbirler genişliyor

    Ukrayna ve Sudan'da da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gözlemlendi

    Türkiye'deki vaka sayısı 5'e yükseldi

    Lise öğrencileri artan dezenfektan talebini karşılamaya çalışıyor

    Maç günü gelirleri de virüsten etkilendi

    25 dakikalık elektriğe bedel

    Diyanet'ten 'cuma namazı' açıklaması

    'Aylan bebeğin' ölümüne sebep olan 3 sanık hakkında karar

    Koronavirüs şimdiye kadar kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti?

    Yunanistan sınırında tehlikeli yolculuk sürüyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlılar Selânik’i aldı; Selânikliler Osmanlı’yı yıktı
    Genel

    AYM’den 5 yıl sonra ihlâl kararı
    Risale-i Nur'dan

    Mikropların dizgini de Rahîm-i Hakîm’in elindedir
    Misbah ERATİLLA

    Muhammed Salah’ın örnek davranışı
    Ahmet BATTAL

    Yeşil yolun adaleti
    Faruk ÇAKIR

    Virüsten daha zararlı olan nedir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya ve 12 Mart
    Genel

    Uysal: Millet iradesi sakatlanmak istendi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Beşte bir de ölçüsüz olmamalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.