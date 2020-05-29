İngiltere’de ilk başörtülü hâkim

İngiltere’de ik kez başörtülü Müslüman bir kadın, hâkim olarak atandı.

Başörtülü Raffia Arshad, geçen hafta Midlands bölgesine hâkim olarak atandığına ilişkin mektubu aldı. Arshad, atamayla çoğu insanın kafasındaki “hâkim görüntüsü” klişesini kırdığını belirtti. Ailesinde üniversite okuyan ilk kişi olan 40 yaşındaki Arshad, herkesin daha yükseği hedeflemesi gerektiğini kaydederek, “Neye benzediğiniz konusunda endişe etmeyin, kalıba sığma konusunda endişe etmeyin, o kalıbı kırın ve ihtiyacınız olanı elde edin.” ifadelerini kullandı. Arshad, elde ettiği başarının başkalarına ilham vermesini ve öncü olmayı umduğunu belirterek, “Bu noktaya gelmek biraz zaman aldı, ama çok memnunum. Bu sadece kişisel bir başarı değil, farklı bir kökene sahip herkes için büyük bir başarı.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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