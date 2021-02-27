İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 290 ölüm daha

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 290 artarak 122 bin 705'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 4 milyon 170 bin 519'a çıktı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 7 bin 434 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 4 milyon 170 bin 519'a çıktı. Son 24 saatte 290 kişinin daha ölmesiyle can kaybı 122 bin 705'e yükseldi. 19 milyon 682 bin 48 kişi aşılandı Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 19 milyon 682 bin 48'e ulaştı, bunlardan 768 bin 810'una ikinci doz aşı uygulandı. Ülkede 14 bin 808 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 1971'i yoğun bakımda bulunuyor. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

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