İngiltere’de Müslüman seferberliği

İngiltere’de Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şahsî koruyucu kıyafet eksiği yaşayan hastanelere ekipman tedarik etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla harekete geçti.

Birmingham şehrindeki Green Lane Camii ve Toplum Merkezi, ülke genelinde hastanelerde koruyucu ekipman eksikliği yaşanması ve hastanelerde salgına yakalanan doktor ve hemşire sayısının artması üzerine 350 kişilik gönüllü ekip kurdu. Ekip, şahsî koruyucu kıyafetler üretmeye başladı. Green Lane Camii, çeşitli organizasyonlarla iş birliği yaparak ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı hizmeti de veriyor. İngiltere merkezli Müslüman Eller Vakfı da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek servisi ve karantina altındaki yaşlı insanlara yönelik çok dilli yardım hattı kurma hazırlığı yürütüyor. AA

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