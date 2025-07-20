İngiltere'de on binlerce kişi İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek için 7 Ekim 2023'ten bu yana 28'incisi düzenlenen gösteride, İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi.

Londra'daki Embankment istasyonu önünde toplanan on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze saldırılarına, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına ve İngiltere'de Filistin destekçilerine yönelik baskılara tepki göstermek için yürüdü.

Westminster Köprüsü üzerinden Thames Nehri'nin kuzeyinden güneyine geçen göstericiler, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer saklanamazsın seni soykırımla yargılayacağız" sloganları attı.

İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen 28'inci ulusal eylemde protestocular, Lübnan, Suriye ve İran bayrakları sallayarak İsrail saldırıları karşısında bu ülkelere de desteklerini gösterdi.

Filistin'e destek eyleminin güzergahı üzerindeki bir noktada İsrail destekçileri de karşı eylem yaptı. Polis, iki tarafın bir araya gelmemesi için barikatlarla tampon alan oluştururken, bu noktadaki sözlü atışma sonucu bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, İngiltere'de bu ay başında yasaklanan ve terör örgütü ilan edilen Palestine Action grubuna destek için Parlamento önünde toplanan protestoculara da polis müdahale etti.

İngiltere'de İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan ve en son İngiliz askeri uçaklarına boya püskürterek eylem gerçekleştirdiği için temmuz başında yasaklanan gruba destek veren 55 kişi gözaltına alındı.

"İnancımız F-35'lerden daha yüksek"

Yürüyüş, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde sona erdi.



Burada kurulan sahneden protestoculara seslenen Filistin'in İngiltere'deki misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, Gazze'de çocukların öldürülmesinin normalleştirildiğini söyledi.

Gazze'de masum sivillerin öldürülmesinin medya için haber değeri taşımamaya başladığını dile getiren Zomlot, "İsrail, soykırımı, etnik temizliği, toplu katliamı, savaş suçunu ve insanlığa karşı suçları normalleştirdi." diye konuştu.

Zomlot, "Bir yere gitmiyoruz, ayağa kalkacağız, Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz. Yaralandık ama yıkılmadık. İnancımız F-35'lerden daha yüksek." dedi.

İsrail'e tam silah ambargosu, ekonomik yaptırım ve işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen İsrail mallarına yasak talebini 80 milletvekiliyle birlikte İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'ye ileten milletvekili Richard Burgon da İngiltere-İsrail Ticaret Anlaşması'nın askıya alınması gerektiğini söyledi.

Burgon, ancak bu adımların İsrail'i durduracağını belirterek, "Tarih bizden yana, adalet bizden yana, uluslararası hukuk bizden yana. Gecenin en karanlık anı, sabaha en yakın andır. Şu an karanlık ama dünyanın her yerinde insanların yaptıklarıyla şafak yaklaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.