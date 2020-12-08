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İngiltere'de Pfizer ve BioNTech'in aşısının yaygın kullanımı başladı

08 Aralık 2020, Salı 18:23
Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilk kez Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Sky News'te yer alan bir habere göre, İngiltere'nin Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadına TSİ 09.31'de ilk Kovid-19 aşısı vuruldu.

Burada konuşan Keenan, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak "İlk olmak benim için bir ayrıcalık. İsteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi. Bu, yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra Noel'de ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebileceğim anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. 

Ülke genelinde 50 aşılama merkezine dağıtılan aşılar, öncelikli olarak bakımevlerinde kalanlar, bakımevi çalışanları, 80 yaşın üstündekilere ve sağlık çalışanlarına yapılacak.

Aşının saklama koşullarındaki zorluk nedeniyle aşının yapılacağı öncelikli gruplar, randevu sistemiyle hastanelere taşınacak.

İngiltere Sağlık Bakanı: Büyük mutluluk duyuyorum

Sağlık Bakanı Matt Hancock, Sky News'e yaptığı açıklamada, dünyada ilk kez yaygın Kovid-19 aşılamasının ülkesinde yapıldığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Hancock, Kovid-19 aşısının saklama koşullarındaki zorluk nedeniyle ilk etapta bakımevinde kalıp hastaneye gelebilme imkanı olanların aşılanmaya başlandığının, gelecek hafta lojistik sorunun giderilmesiyle aşıların bakımevlerinde yapılacağının altını çizdi.

Salgınla mücadelede hala yapılacak çok şey bulunduğuna işaret eden Hancock, "Bu zafer günü, salgınla mücadelemizdeki dönüm noktasıdır. İngiltere tarihinde şimdiye kadarki en geniş çaplı aşılama programını başlatan sağlık servisimizle gurur duyuyorum." dedi.

Johnson: Aşı salgında yavaş yavaş fark oluşturacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da ilk Kovid-19 aşılamalarını başkent Londra'daki Guy's ve St. Thomas Hastanesinde takip etti.

Burada İngiliz medyasına konuşan Johnson, "Aşı, salgında yavaş yavaş fark oluşturacak ancak bilinmesi gerekir ki salgınla mücadelemizi hala kazanmadık. Aşının dağıtılması da zaman alacak." ifadesini kullandı. 

Johnson, aşı karşıtlarının "tamamen yanıldığını" ve aşının güvenli olduğunu kaydetti.

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, bugün ilk kez Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapılmıştı.

ilk aşamada 800 bin Kovid-19 aşısının aşılama merkezlerine dağıtıldığını ve bu yılın sonuna kadar 2 milyon aşının teslim alınacağını umduklarını söylemişti. 

İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanımına ilk onay veren ülke olmuştu

İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti.

Ulusal Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin "öncelikliler" listesi açıklamıştı. Buna göre, aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakımevinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı.

AA

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