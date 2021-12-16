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İngiltere'de salgın sürecinin 'en yüksek vaka sayısı' gözlemlendi

16 Aralık 2021, Perşembe 19:52
İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 146 artarak 146 bin 937'e çıktı.

Son 24 saatte 88 bin 376 vaka tespit edildi ve bu rakam, 29 Aralık 2020'de bildirilen 81 bin 547 vaka sayısını da geride bırakarak, "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçti.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 51 milyon 360 bin 987'ye ulaşırken, bunlardan 46 milyon 881 bin 291'ine ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 25 milyon 477 bin 345'e ulaştı.

Öte yandan, İngiltere'de bugün bin 691 Omicron vakasının tespit edilmesiyle toplam Omicron vaka sayısı 11 bin 708'e ulaştı.

Uzmanlar, varyant hızla yayıldıkça sayının çok daha yükseleceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İngiliz hükümetinin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty, Noel yaklaşırken insanların salgına karşı daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu ve günlük hastane başvurularında gelecek haftalarda rekor kırılabileceğine dikkati çekti.

Fransa, İngiltere'den gelen yolculara "seyahat kısıtlaması" getirdi

Öte yandan, Fransa, Kovid-19 Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, İngiltere'den gelen yolculardan 18 Aralık'tan itibaren son 24 saatte yapılmış PCR veya antijen testi isteneceğini belirtti.

Bu yolcuların Fransa'ya gelişlerinde 7 gün izole olması gerektiğini ifade eden Attal, İngiltere'den Fransa'ya ancak zorunlu hallerde seyahat yapılabileceğini vurguladı.

AA

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