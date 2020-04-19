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19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İngiltere'de skandal: 'Tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanın'

19 Nisan 2020, Pazar 13:46
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan sıkıntı nedeniyle sağlık çalışanlarından tek kullanımlık tulumların yıkanarak yeniden kullanılması istenirken, bir sendika, yeterli koruyucu ekipmanın bulunmaması durumunda görevlilerin çalışmama kararı alabileceğini açıkladı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, kişisel koruyucu ekipmanın kullanımıyla ilgili kılavuzu güncelledi.

Kılavuzda, "tulum bulunmadığı durumlarda eksiklik dikkate alınarak, koruyucu ekipmanın en iyi şekilde kullanılması için bazı tavizlere gerek olduğu" belirtilerek, alternatiflere işaret edildi.

Kılavuzda, Kovid-19 hastalarına müdahalede kullanılması gereken sıvı geçirmez tulumlar yerine, tekrar kullanılabilir tulumlarla uzun kollu laboratuvar önlüklerinin kullanılabileceği kaydedildi.

Tek kullanımlık tulumların da yıkanarak yeniden kullanılabileceği ifade edilen kılavuzda, "Kişisel koruyucu ekipmanın defaaten kullanımı, yeterli sayıda tedarik edildiği doğrulanana kadar uygulanmalı." ifadesine yer verildi.

"Korkunç durumun daha fazla kabulü"

Kılavuzdaki güncellemeler, sağlık çalışanları, sendikalar ve meslek örgütlerinin tepkisini çekti.

İngiliz Tabipler Birliği Danışma Komitesi Başkanı Rob Harwood, yaptığı açıklamada, "Bu kılavuz, bazı sağlık çalışanlarının hükümetin başarısızlığı nedeniyle kendilerini içinde bulmaya devam ettikleri korkunç durumun daha fazla kabulüdür." değerlendirmesinde bulundu.

"Gerçek bir hayal kırıklığı"

Süreçte en az 50 doktor ve hemşirenin öldüğünü söyleyen Harwood, sağlık çalışanlarının başkalarını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atmalarının beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Hükümetin aradan bir ay geçmesine rağmen kötüleşmeye devam eden koruyucu ekipman eksikliğini gideremediğini vurgulayan Harwood, bunun kendileri için gerçek bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

İngiltere'nin 1,4 milyon üyesi bulunan en büyük sendikası Unison'ın Sağlık Birimi Başkanı Sara Gorton da "Tulumlar tükenirse, yüksek riskli alanlardaki personel artık çalışmanın güvenli olmadığına karar verebilir." dedi.

Türkiye'den 84 ton koruyucu ekipman bekleniyor

İngiltere İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, günlük basın toplantısında, koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'den yeni bir sevkiyat beklediklerini söyledi. Bu ürünlere küresel çapta yoğun talep olduğuna dikkati çeken Jenrick, "Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." dedi.

Türkiye, geçen hafta İngiltere'ye 250 bin N95 maske, ameliyat maskesi ve tulum yardımında bulunmuştu. İngiliz yetkililer, bu yardım için Türkiye'ye teşekkür etmişti.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 888 kişi artarak 15 bin 464 olmuştu.

AA

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