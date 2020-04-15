"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İngiltere'de son 24 saatte 761 ölüm

15 Nisan 2020, Çarşamba 18:51
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 olurken, muhalefet hükümeti geç önlem almakla suçladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bin 107'den 12 bin 868'e çıkarken, vaka sayısı da 4 bin 605 artarak 98 bin 476 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 170 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı da 313 bin 769'a yükseldi.

"Hükümet çok yavaş hareket etti" 

Bu arada ana muhalefetteki İşçi Partisinin yeni lideri Keir Starmer, LBC Radyoya verdiği demeçte, hükümeti geç önlem almakla suçladı. 

Starmer, "Avrupa'daki diğer tüm ülkelerden daha yüksek ölüm oranına sahip olacağımızdan endişe ediyorum ve bunun neden böyle olduğunu kesinlikle sorgulayacağız." dedi.

Hükümetin çok yavaş hareket ettiğini düşündüğünü belirten Starmer, "Geriye dönüp bakmamız gerekecek." diye konuştu. 

Starmer, hükümetten kısmi karantinanın hangi şartlar altında kaldırılacağına ilişkin strateji belgesini paylaşmasını da istedi. 

Hükümet geri adım atmıştı 

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

AA

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Dünyada yarım milyonu aşkın kişi iyileşti

    İtalya'da ölü sayısı 21 bin 645'e yükseldi

    Filistinli mahkumlar maske yerine çoraplarıyla korunmaya zorlanıyor!

    Sağlık Bakanlığı son 24 saatteki gelişmeleri paylaştı

    Şehir Üniversitesi'ne ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

    Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

    DSÖ: Trump'ın kararını esefle karşılıyoruz

    Hollanda'da 54 Türk vatandaşı vefat etti

    İngiltere'de son 24 saatte 761 ölüm

    Nevzat Dinçer Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu

    'Yeter artık dayanacak gücüm kalmadı'

    Salgına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi kabul edildi

    İstanbul'da 'nöbetçi eczane' sayısı 3 katına çıkıyor

    Rize'de yaş çay üreticilerine ilişkin karar

    Şehit işçi Yasin Sağır, Diyarbakır'da defnedildi

    Dolar artmaya devam ediyor

    Avrupa Parlamentosu mutfaklarını evsizler ve sağlık personeline açtı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis de kaybetti, mücadeleye devam
    Faruk ÇAKIR

    İşte güzel bir haber
    Risale-i Nur'dan

    Hastalıklar ekseriyetle neden kaynaklanır?
    Süleyman KÖSMENE

    Yusuf Aleyhisselâm nefsine itimat etmiş midir?
    Mustafa Gönüllü

    Musîbetle yükselecek adalet hakikati
    Cenk ÇALIK

    İbret almamızı ihtar eden bir memur: Koronavirüs
    Ahmet BATTAL

    Beş liraya ekmek
    Genel

    En az bir yıl sürer
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüsün kader ciheti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.