"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

'İngiltere'de taze gıda sıkıntısı yaşanabilir'

23 Aralık 2020, Çarşamba 22:13
Perakende sektörünün çatı kuruluşu konumundaki İngiliz Perakende Konsorsiyumundan (BRC) yapılan açıklamada, İngiltere- Fransa sınırında biriken yaklaşık 3 bin nakliye aracının geçişlerinin tamamlanmasına kadar, İngiltere’de taze gıda tedarikinde bazı sıkıntıların yaşanabileceği kaydedildi.

BRC Gıda Sürdürülebilirliği Direktörü Andrew Opie, iki ülkenin dün, sınırın yeniden açılması konusunda anlaşmaya varmasının iyi bir haber olduğunu hatırlatırken nakliye araçlarının sınırı bir an önce geçmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Opie, “Biriken araçlar azalana kadar ve tedarik zinciri normale dönene kadar, taze gıdalara erişim konusunda bazı sorunların oluşmasını bekliyoruz.” dedi.

İngiliz süpermarket zinciri Waitrose’dan yapılan açıklamada marketlerin stokların iyi seviyede olduğu, fakat bazı ürünlerin alışverişinde sınırlamanın getirildiği belirtildi.

Diğer bir süpermarket zinciri Sainsburry’s ise henüz herhangi bir üründe kısıtlamanın olmadığını, müşterilerin olağan şekilde alışverişlerine devam edebileceğini duyurdu.

Tesco'dan yapılan açıklamada de Noel tatili öncesi müşterilerinin yumurta, sabun ve tuvalet kağıdı alışverişlerinin 3 paketle sınırlandırıldığı kaydedildi.

Fransa, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında hava, deniz ve demir yolu ulaşımının bugün sabah saatlerinde yeniden başlamasını öngören bir protokol imzalanmıştı.

İngiltere'den Fransa'ya gitmek isteyenler, seyahat öncesi son 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptırmak zorunda. Testin negatif çıktığına dair belge sunamayanların ulaşım araçlarına binmesine izin verilmeyecek. Uyruğuna bakılmaksızın tüm tır şoförleri de hızlı sonuç veren testlerden yaptıracak.

Fransa'nın, İngiltere'de görülen koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünden korunma amacıyla pazar günü 48 saatliğine sınırını kapatmasının ardından nakliye araçları uzun kuyruklar oluşturmuştu.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke, İngiltere ile seyahatleri durdurma kararı almıştı.

AA

Okunma Sayısı: 707
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tepkiler iktidarın umurunda değil

    'Aşılara çok güvenmeyin'

    Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına maaş müjdesi

    Tahran'da çığ felaketi: 8 ölü

    'Dildeki sertleşme çaresizlik ifadesi'

    Virüs zenginle yoksul uçurumunu büyüttü

    İsrail 2020 yılında 400 Filistinlinin evsiz kalmasına neden oldu

    22 milyondan fazla kişi Kovid-19 tedavisi görüyor

    1.4 milyon kişinin elektriği çöpten çıkacak

    Koca: Gen mutasyonuna rastlanmadı

    Turizmciler satıyor

    AB’den Demirtaş, Kavala ve Dündar uyarısı

    Türkiye'de 15 bin 118 kişi daha koronavirüse yakalandı

    'Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk'

    İsveç'te de Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlandı

    Asırlık zeytinlere göz diktiler

    Bu insanlar evini nasıl geçindirecek?

    Trump: Cumhuriyetçiler beni yalnız bıraktı

    Erdoğan: 2021 reformlar yılı olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tepkiler iktidarın umurunda değil
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Akp borsasında din değer kaybetti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp’in “tenkit” ikazları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “Seçim olsa da…”
    Cevat Çakır

    Prens Charles’in yamalı elbisesi
    Genel

    Cemaat, sosyolojik bir ihtiyaç
    Ahmet ÖZDEMİR

    İkrime b. Ebu Cehil’in Müslüman olması
    Adnan NACİR

    Umutasyon
    Faruk ÇAKIR

    İslâm âleminin düşmanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.