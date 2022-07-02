İngiltere’de vakalar yarım milyon arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (NSO) son verilerine göre, ülke genelinde ve her yaş grubunda Covid enfeksiyonları yeniden artıyor.

Tahmini olarak 2 milyon 300 bin kişide yani her 30 kişiden birinde Covid virüsü var. Bu sayı önceki haftaya göre yüzde 32 daha fazla. Omicron’un hızla yayılan BA.4 ve BA.5 adlı iki yeni alt varyantı bu yükselişe sebep oluyor. İngiltere’de 30 Haziran’da 9 bin Covid hastası hastaneye yattı. Bu sayı ay başında yarısı kadardı. Hastanedeki Covid hastalarının sayısı şu anda, koronavirüsün Alfa varyantı dalgasının yaşandığı Ocak 2021’deki 34 bin olan rekor seviyenin çok altında. İngiltere’de yoğun bakımdaki Covid hasta sayısı Haziran başında 111 iken, bu sayı ay sonunda 211’e ulaştı. Haber Merkezi

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