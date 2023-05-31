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31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İngiltere'den çocukların elektronik sigara kullanımına karşı adım!

31 Mayıs 2023, Çarşamba 14:22
İngiltere'de çocukların elektronik sigara kullanımını engellemek amacıyla firmaların, çocuklara ücretsiz numune vermesinin yasaklanacağı ve nikotinsiz elektronik sigara satışına ilişkin kuralların yeniden gözden geçirileceği bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, çocukların elektronik sigara kullanımının kısıtlanmasına yönelik hükümetin yeni planına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, gençler arasında kullanımının engellenmesi amacıyla elektronik sigara endüstrisinin, İngiltere'deki çocuklara ücretsiz numune vermesine olanak tanıyan yasal boşluğa son verileceği belirtildi.

Yasa dışı elektronik sigaraları okullardan uzak tutmaya yönelik eğitimin artırılacağı ve okullarda özel görevli polislerin bulunacağı aktarılan açıklamada, nikotinsiz elektronik sigara satışına ilişkin kurallar ve yasa dışı satış yapan mağazalara yönelik para cezalarının da gözden geçirileceği ifade edildi.

Açıklamada, 18 yaşından küçüklere elektronik sigara satmanın yasa dışı olduğunun altı çizilerek, şöyle denildi:

"Gençlerin, elektronik sigara kullanımındaki artış ile ucuz, renkli ürünlerin kullanımı ve tanıtımındaki son yükseliş, işletmelerin çocukları hedef aldığını ve bu durumun engellenmesi için bugün harekete geçilmesine neden olduğunu açıkça göstermektedir. Hükümet, elektronik sigara endüstrisinin 18 yaşından küçüklere 'nikotinsiz' elektronik sigara satmasının yasaklanmasına yönelik bir inceleme yapılacağını da duyurdu."

"Çocuklara elektronik sigara pazarlanması ve yasa dışı satışı kabul edilemez"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, çocukların elektronik sigara kullanımındaki keskin artıştan derin endişe duyduğunu belirtti.

Sunak, "Çocuklara elektronik sigara pazarlanması ve yasa dışı satışı tamamen kabul edilemez ve bu uygulamayı tamamen sona erdirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.

Başbakan Sunak, konuya ilişkin Twitter'dan da "Kızlarım 10 ve 12 yaşındalar ve elektronik sigaraların pazarlanma, tanıtılma ve satılma şeklinin onlar için cazip olmasını istemiyorum." paylaşımında bulundu.

Sunak, bu nedenle çocukları korumak ve onların eline elektronik sigara veren "haydut şirketlerin" ve internet dolandırıcılarının peşine düşmek için yeni bir yasaklama başlattıklarını belirtti.

Kanser nedenli ölümlerin 4'te 1'i sigaradan

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) 2021'e ilişkin son verileri, 11 ila 15 yaşındaki çocukların yüzde 9'unun elektronik sigara kullandığını, 2018'de ise bu oranın yüzde 6 olduğunu ortaya koydu.

Ülkede 5,4 milyon kişinin sigara kullandığı, bu durumun önlenebilir hastalık ve ölümlerin en büyük nedeni olmaya devam ettiği öngörülüyor.

Son verilere göre, tüm kanser nedenli ölümlerin 4'te 1'inin sigaradan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz elektronik sigara dağıtılacağı açıklanmıştı

İngiltere Sağlık Bakanlığınca nisanda yapılan açıklamada ise sigara içme oranlarının düşürülmesi amacıyla tasarlanan ulusal program kapsamında, 1 milyon kullanıcının sigaralarını elektronik sigaralarla değiştirmesinin teşvik edileceği bildirilmişti.

Açıklamada, ülkede 1 milyon sigara kullanıcısına, tütün ürünlerini bırakmalarını teşvik etmek amacıyla ücretsiz elektronik sigara kiti dağıtılacağı belirtilmişti.

Söz konusu programın, dünyada bir ilk olduğunun altı çizilen açıklamada, bu kapsamda İngiltere'deki sigara içenlerin yaklaşık 5'te 1'ine bu alışkanlığı bırakmalarına yardımcı olacak davranış desteğinin yanı sıra elektronik sigara başlangıç kiti sunulacağı aktarılmıştı.

Hükümetin, 2030'a kadar İngiltere'de sigara içme oranını yüzde 5'in altına düşürmeyi taahhüt ettiği hatırlatılan açıklamada, hamilelerin sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak için de mali teşviklerin sağlanacağı kaydedilmişti.

AA

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