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İngiltere'den gerekli, gecikmiş ve yetersiz bir adım!

05 Eylül 2024, Perşembe 11:41
İngiltere hükümetinin İsrail'e 350 silah ihracat lisansından 30'unu askıya alması, uzmanlar tarafından "gerekli ve gecikmiş bir adım" olarak değerlendiriliyor.

İngiliz diplomattan İsrail istifası

 

Londra merkezli Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) direktörü Iain Overton ve dış ilişkiler uzmanı Ceren Kenar, İngiltere'nin İsrail'e bazı silah ihracat lisanslarını askıya alma kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

AOAV adlı kuruluşun verileri, her bir F-35 parçasının yaklaşık yüzde 15'inin üretildiği İngiltere'nin, İsrail tarafından kullanılan F-16 ve F-35 savaş uçaklarına katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bu nedenle, İsrail'e 350 silah ihracat lisansından 30'unu askıya alma kararının, "gerekli ve gecikmiş bir adım" olarak tanımlayan Overton, "Silah ihracatının askıya alınması, bu durumun kabul edildiğini ve İngiliz yapımı silahların masum insanların acılarını daha da arttıracak şekilde kullanılmamasına yönelik sınırlı bir kararlılığı yansıtmaktadır." diye konuştu.

Overton, "Her iki tarafta da can kayıpları son derece trajik ancak, Gazze'deki orantısız can kayıpları, uluslararası hukuk ve ahlaki değerlerimize uyumlu olmasını sağlamak için, desteğimizin yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

Iain Overton, "Sivil kayıpların boyutu ve Gazze halkı üzerindeki yıkıcı etkisi, tüm sorumlu ülkeleri devam eden saldırılardaki rollerini yeniden gözden geçirmeye yöneltmesi gereken çizgiyi aşmıştır." şeklinde konuştu.

"İngiltere'nin dengeleme hareketi sürdürülemez hale gelebilir"

Dış ilişkiler uzmanı Kenar ise İngiltere Dışişleri Bakanlığının uzun zamandır İsrail'e silah satışı konusunda hükümetin tutumunu savunamaz hale geldiğini, bu durumun ülkenin uluslararası güvenilirliğine de zarar verebileceğini söyledi.

Kenar, İşçi Partisi hükümetinin ülkedeki Müslüman toplulukların desteğini kaybettiğini ve hükümetin hem seçmenlerinden hem de İşçi Partisi içindeki milletvekillerinden gelen baskılara maruz kaldığını kaydetti.

Öte yandan İngiltere'nin kararının "kimseyi tatmin etmediğini" belirten Kenar, "Bu karar siyasi açıdan çok önemli olsa da askeri açıdan değildir çünkü İngiltere, İsrail'in büyük bir silah tedarikçisi değildir. Sadece mütevazı silah satışları var." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle, askeri açıdan sahada bir şeyin değişmeyeceğini ifade eden Kenar, "(Karar) yalnızca İsrail'in daha da yalnızlaşmasını sağlayacak." yorumunda bulundu.

Kenar, İsrail'in saldırılarını devam ettirmesinin ve "görünürde bir ateşkes" olmamasının İngiliz hükümetinin mevcut "dengeleme hareketini sürdürülemez hale getirebileceği" uyarısı yaptı.

AA

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