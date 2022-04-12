İngiltere'den 'kimyasal silah' değerlendirmesi: "Tüm seçenekler masada"

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Batı'nın, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanımına nasıl tepki vereceği konusunda "tüm seçeneklerin masada" olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullandığı iddialarının ardından ülke basınına yaptığı açıklamalarda, İngiliz hükümetinin kimyasal silahların kullanıldığına dair raporları henüz doğrulayamadığını belirtti.

Bakan Heappey, "Ancak, kimyasal silah kullanımının doğru olduğu kanıtlanırsa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın nasıl cevap vereceği konusunda 'tüm seçeneklerin' masada olduğunu bilmeli." ifadesini kullandı.

Bunun, NATO'nun doğrudan katılımı anlamına gelip gelmeyeceği sorulduğunda ise Heappey, "Tüm seçenekler masada." cevabını verdi.

"Liderlerin, buna nasıl cevap vereceğimizi düşünmeleri için çok önemli bir an"

Putin'in, kimyasal silah kullanımının "kabul edilemez" olduğunun farkında olması gerektiğine işaret eden Heappey, "Bu silahların kullanılmasına Batı'nın seyirci kalmasını beklememeli." dedi.

Sınırları aşan bazı şeyler olduğunu ve kimyasal silah kullanımının bir cevap alacağı konusunda çok net olmanın önemli olduğunu vurgulayan Heappey, bu cevabın ne olabileceğine dair seçeneklerin masada olduğunun altını çizdi.

Bakan Heappey, "Kimyasal silahlar kullanılmışsa, bu, Başbakanımız (Boris Johnson) ve dünyadaki diğer hükümet başkanları için buna nasıl cevap vereceğimizi düşünmeleri için çok önemli bir an." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ortaklarıyla, Rus güçlerinin Mariupol'da düzenlenen bir saldırıda kimyasal silah kullanmış olabileceği yönündeki raporların ayrıntılarını doğrulamak için çalıştığını belirtmişti.