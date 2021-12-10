İngiltere en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıya

İngiltere’de olağanüstü seviyeye çıkan kuş gribi salgını nedeniyle on binlerce kümes hayvanı itlaf edildi.

Ülkede kuş gribi salgını nedeniyle 38 binanın enfekte olduğu teyit edilirken bunun, “şimdiye kadarki en fazla enfekte olmuş tesis” olduğu kaydedildi. Geçen yıl toplam 26 teyit edilmiş vaka bulunuyordu. İngiltere genelinde 3 Kasım’da bazı bölgeler “Kuş Gribi Önleme Bölgesi” ilan edildi ve bu ilan 29 Kasım’da tekrar uzatıldı. Tüm çiftlik sahiplerine kümes hayvanlarını içeride tutmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Yetkililer, insan sağlığına yönelik riskin düşük olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bir bağlantısı olmadığını ancak enfekte kuşlara dokunulmaması gerektiğini bildirdi.

“Bir yıl daha bekleyip”

İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice, Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, “Bu yıl şu anda 36 onaylanmış vaka ile İngiltere’de şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınını gördüğümüzü söylemeliyim.” ifadesini kullandı. İngiltere’nin Baş Veteriner Yetkilisi Dr. Christine Middlemiss, BBC’ye yaptığı açıklamada, hastalığın Rusya’nın kuzeyinden ve Doğu Avrupa’dan uçan göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığını ancak gelecekte kötüleşen bir salgını önlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.