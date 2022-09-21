"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İngiltere’nin çöpü Türkiye’ye

21 Eylül 2022, Çarşamba 19:43
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) raporunda, “İngiltere, Ocak 2020’de AB’den ayrılmasından bu yana Türkiye’ye büyük miktarlarda plastik atık ihraç ediyor” denildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Sanki Bizi Zehirliyorlar: Türkiye’de Plastik Geri Dönüşümünün Sağlık Üzerindeki Etkileri” başlıklı raporunu yayınladı. Örgütün Çevre ve İnsan Hakları Bölümü Gruber Araştırmacısı Krista Shennum’un kaleme aldığı raporda, araştırmanın, önemli bir plastik atık ithalatçısı olmasından dolayı Türkiye’de yapıldığı belirtildi. Aralık 2021-Mart 2022 tarihlerinde yapılan saha araştırmasında toplanan bilgilere dayanan rapor kapsamında örgüt temsilcileri, Adana ve İstanbul’da plastik geri dönüşüm tesisinin bulunduğu mahalleleri ziyaret etti.

“İNGİLTERE, YÜZDE 27’SİNİ TÜRKİYE’YE GÖNDERDİ”

Raporda, Çin’in 2018 yılında uygulamaya koyduğu Ulusal Kılıç Politikası’nın ardından Türkiye’nin AB ülkeleri ve İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa’dan en çok plastik atık ithal eden ülke haline geldiği belirtildi. Türkiye’nin atık ithalatına ilişkin veriler şöyle anlatıldı:

“Türkiye, 2016 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden 33 bin 804 ton plastik atık ithal etmiş. 2020 yılına gelindiğinde bu rakam yüzde 1.200’den fazla artarak 447 bin 432 tona ulaşmış. İngiltere, Ocak 2020’de AB’den ayrılmasından bu yana, AB üyesi ülkelere ve Türkiye’ye büyük miktarlarda plastik atık ihraç ediyor. İngiltere, 122 milyon 898 bin 385 kilogram plastik atığı, başka bir deyişle atık plastik ihracatının yüzde 27’sini Türkiye’ye gönderdi.”

“TÜRK YETKİLİLER VERİLERİ YAYINLAMIYOR”

Raporun “Bulgular” bölümünde, Adana’da faaliyet gösteren ruhsatsız plastik geri dönüşüm tesislerinin sayısına ilişkin herhangi bir verinin mevcut olmadığı belirtildi. Veri eksikliğine dair, “Türkiyeli yetkililer, plastik geri dönüşüm tesislerinde çalışan işçi sayısına dair verileri yayınlamıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye’deki plastik geri dönüşüm tesislerinden kaynaklanan hava, toprak ve su kirliliğini ölçen herhangi bir bilimsel çalışmanın varlığından da haberdar değil” ifadeleri kullanıldı.

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 408
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dini liderlerden barış çağrısı

    Provokasyonlara dikkat

    Talimatla adaleti yok ediyorsunuz

    Üretici korunmalı

    Gecekondu yıkımına AİHM’den tazminat

    Bunları EYT’li yapacağız

    İngiltere’nin çöpü Türkiye’ye

    Tarım-GFE Temmuz’da arttı

    “Tay” filminin ilk gösterimi yapıldı

    Kiralık ev bulamayan aile dükkana yerleşti

    Tarım sigortasını devlet ödesin

    Erdoğan: Ben ekonomistim

    AB: Rusya'nın Ukrayna’daki referandumlarını tanımayacağız

    Yahudi işgalciler 'silahlı milis grup' oluşturdu

    AYM'den "öğrenim kredisi borcu"na ilişkin karar

    Brezilya Amazonları'nda gidişat çok kötü

    Putin'den askeri kısmi seferberlik kararı

    Ukrayna'dan Rusya'ya: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek

    Lukaşenko’dan orduya ''savaş zamanı alarmı'' talimatı

    Fiona Kasırgası ABD'yi alarma geçirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonlara dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İsmini AKP tarihine yazdıran albay
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu da zulüm değil mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fakir fukaranın kuyruk çilesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    “Orada ebedî olarak kalacaklar”
    Muhammet ÖRTLEK

    Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Tartışmaları-3
    Faruk ÇAKIR

    Enflasyonu savunmak
    Mikail YAPRAK

    Risale-i Nur ışığında Batı’nın kalbine giden yolda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.