İngiltere Prensinden Filistin’e destek

Filistin resmî haber ajansı WAFA’nın haberine göre İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles, Batı Şeria’nın güneyindeki Beytüllahim şehrinde Filistinli yetkililerin yanı sıra Müslüman ve Hıristiyan din adamlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, Prens Charles, daimî barış ve adalet için yapılan duâlara kendisinin de katıldığını dile getirdi. Prens Charles, şunları kaydetti, “Bu dâvâyı imanla takip etmemiz ve bu gibi acılara sebep olan yaraları kapatmaya gayret göstermemiz gerekiyor. En büyük temennim, geleceğin bütün Filistinlilere eşitlik, adalet ve hürriyet getirmesi ve onların bolluk, refah içinde olmalarıdır. Beytüllahim’i ziyaret eden hiç kimse, süregelen çeşitli zorluklar ve yaşanan durumu görmezden gelemez.”

‘Yüzyılın Anlaşması felakettir’

Hamas Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün açıklayacağını duyurduğu ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırdığı sözde barış planını, “yeni bir büyük felâket” (Nekbe) şeklinde nitelendirdi. Hamas sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, “Yüzyılın Anlaşması planı Filistin halkı için yeni bir Nekbe ve bu halka yönelik çifte (ABD-İsrail) bir saldırıdır.” ifadesini kullandı. Söz konusu sözde barış planını akamete uğratma ve Filistin halkının çıkarlarını korumanın tüm Filistinlilerin görevi olduğunu kaydeden Berhum, bunun için cesur kararlar alınması ve genel bir seferberlik hali ilân edilmesi gerektiğini kaydetti.