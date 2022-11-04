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4 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

İngiltere: Tel Aviv'deki Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıma planımız yok

04 Kasım 2022, Cuma 14:00
İngiltere'nin, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planının olmadığı belirtildi.

İşgale zemin hazırlandı: İngiltere imzalı tarihi fitne ''Balfour Deklarasyonu''nun 105. yılı

 

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiliz Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınma fikrine bakıldığını, ancak büyükelçiliğin taşınmayacağını ifade etti.

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da İngiltere'nin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planı olmadığı yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Zomlot, İngiliz büyükelçiliğinin konumuyla ilgili sorunun zaten gündeme bile gelmemesi gerektiğini belirterek, "Orta Doğu'da barış için elverişli bir ortam oluşturmak ve 105 yıl önce Balfour Deklarasyonu'nun neden olduğu tarihi adaletsizliği telafi etmek için yapılacak çok iş var." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Truss'ın, büyükelçiliği Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığı" gündeme gelmişti

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığını" belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu New York'ta İngiliz mevkidaşı Truss'la bir araya gelen Lapid, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Lapid, "İngiltere Büyükelçiliğini, İsrail'in başkenti Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını açıklayan değerli arkadaşım Truss'a teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv'de, Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu da Doğu Kudüs'te bulunuyor.

Ülkelerin büyük çoğunluğu, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinin meşruiyetini tanımadıkları için büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaktan kaçınıyor. Ancak ABD, 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. ABD'yi, Honduras, Guatemala ve Kosova izlemişti.

AA

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