"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İngiltere, tepki çeken planını uygulamaya başlıyor

01 Haziran 2022, Çarşamba 02:23
İngiltere'nin ülkeye kaçak yollardan giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağı bildirildi.

İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, Ruanda'yla yapılan anlaşma kapsamında sınır dışı edileceklere bildirimde bulunulduğunu duyurdu.

Süreci geciktirmek için hala girişimlerin olacağını kaydeden Patel, Ruanda ile varılan anlaşmanın insan kaçakçılarının iş modelini kırma stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

İlk düzensiz göçmen ve mültecilerin 14 Haziran'da gönderilmeye başlanacağını belirten Patel, "Bugünkü duyuru, bu ortaklığı gerçekleştirmeye yönelik bir başka kritik adım." değerlendirmesinde bulundu.

Tepki çeken plan

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'ye yasa dışı giriş yapan herkesin Ruanda'ya gönderileceğini ve oraya yerleştirileceğini açıklamıştı.

Plana muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti. Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, konuya ilişkin açıklamasında, sığınma işlemleri için insanları başka bir ülkeye göndermenin, "sorumsuzluğun doruğu" olduğunu, hükümetin ise şu anda iltica konularında "insanlıktan ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu" gösterdiğini belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu teklifi geri çekin

    İngiltere, tepki çeken planını uygulamaya başlıyor

    Enerjide ithalât faturası ağırlaşıyor

    Meteoroloji'den aşırı sıcaklık uyarısı

    Biz sussak tarih ve hakikat susmaz

    Can Kardeş'te karne sevinci: Can Kardeş Dergisi Haziran sayısı çıktı!

    Demokrasinin dili bu dil olamaz

    Son 24 saatte 975 vaka gözlemlendi, 4 kişi vefat etti

    Traktör gitti, inekler satıldı

    Myanmar’da cunta 10 köyü ateşe verdi

    Enflasyona karşı gerekli adımlar atılmıyor

    ‘Büyüdükçe’ fakirleşiyoruz

    Sonraki buluşma 3 Temmuz’da İYİ Parti’de

    Siirt - Pervari'den acı haber

    ABD'de hafta sonundaki saldırılarda 8 kişi öldü 55 kişi yaralandı

    Kütahya - Gediz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Brezilya'daki sellerde ölü sayısı 100'e yükseldi

    Bu ülkeye huzur getireceğiz

    İngiltere'de 179 maymun çiçeği vaka sayısı gözlemlendi

    İran - Abadan'da tansiyon yükselmeye devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masanın 29 Mayıs mesajları
    Genel

    Biz sussak tarih ve hakikat susmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Siyasal dindarlar dinî değerleri aşındırmıyor mu?”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bu tablo ile övünenlere ne demeli?
    Misbah ERATİLLA

    Risale-i Nur ve sigara dumanı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu teklifi geri çekin
    Genel

    Meteoroloji'den aşırı sıcaklık uyarısı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kan lekesi çıkmıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.