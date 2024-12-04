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İngiltere'ye çağrı: ''Filistin Devleti''ni tanı!

04 Aralık 2024, Çarşamba 08:00
Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, İngiltere'ye "iki devletli çözümün korunması" için Filistin devletini tanıması çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa, Filistin'i ziyaret eden Birleşik Krallık Kadın ve Eşitlik Bakanı Anneliese Dodds'u işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde kabul etti.

Mustafa, başında bulunduğu hükümetin, saldırılar durduğunda Gazze Şeridi'nin erken toparlanması ve yeniden inşası için planlar hazırladığını, bu planlarla acil yardım temini, kurumların birleştirilmesi, özel sektörün güçlendirilmesi, geçici konutların sağlanmasının yanı sıra kapsamlı imara değin iyileşme işleminin temel hizmetlerinin yeniden sağlanmasıyla gerçekleşeceğini aktardı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların durması için etkin ve ciddi uluslararası baskı oluşturulması çağrısını yineleyen Mustafa, kente geçiş noktalarının çoğunluğunun kapalı olduğunu ve yardımların girişinin engellenmesi sebebiyle kentte afet yaşandığını ifade etti.

Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden işgal ederek tampon bölgeler kurup bölmesi şeklinde yaptığı tüm planları reddettiklerini kaydetti.

İngiltere'yi Filistin devletini tanıma çağrısında bulunan Mustafa, işgalin sona erdirilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının somutlaştırılması yolunda iki devletli çözümün korunmasının gerekli olduğuna ilişkin gerekçelerini vurguladı.

Görüşmede, İngiliz Bakan Dodds ise, Gazze Şeridi'ne yardım girişine yönelik kısıtlamaların reddedildiğini, ateşkesin gerekliliğini, tüm acil ihtiyaçların ve yardımların sağlanması gerektiğini belirterek, işgal güçlerinin Batı Şeria'daki uygulamaları ve Yahudi yerleşimcilerin şiddetinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Dodds, Filistin hükümetinin kurumsal reform programını uygulaması için İngiltere'nin desteği ve yardımlarının devam edeceğinin altını çizdi.

AA

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