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4 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

İngiltere'ye doğal gaz uyarısı: Bu kış zor geçecek

04 Ekim 2022, Salı 09:53
İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), ülkenin bu kış doğal gaz arzı konusunda "önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği" uyarısını yaptı.

Ofgem'in 30 Eylül tarihli bir mektubunda ortaya çıkan ve ilk olarak The Times gazetesinin yayımladığı haberde, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatını kısıtlaması nedeniyle tedarikçilerin, evlere ve iş yerlerine güvenli şekilde doğal gaz sağlayamaması durumunda "doğal gaz arzında acil durum" ilan edilebileceği bildirildi.

Bunun da en büyük endüstriyel tüketicilerden başlayarak, bazı müşterilerden "geçici bir süre için doğal gaz kullanmayı bırakmalarının isteneceği" anlamına geldiği belirtildi.

Avrupa'da kış, gaz tasarrufu olmadan zor geçebilir

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bugün yayınladığı 4. Çeyrek 2022 Gaz Piyasası Raporu'nda da Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını azaltması ve talepteki daralma nedeniyle küresel gaz piyasalarındaki sıkışıklığın 2023'te de devam edeceği öngörüsüne yer verildi.

Rapora göre, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını düşürmesi piyasalarda fiyatları rekor seviyelere çıkarırken, ticaret yollarını değiştirdi ve gelişmekte olan ülkelerde yakıt kısıtlarına neden oldu.

Ayrıca raporda, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını 1 Kasım itibarıyla tamamen kesmesi halinde Avrupa Birliği (AB) gaz piyasasının nasıl etkileneceğine ilişkin yapılan analize yer verildi. Buna göre, doğal gaz talebi azaltılmadan ve Rus gaz tedarikinin tamamen kesilmesi durumunda, AB gaz depolarındaki doluluğun Şubat 2023'te yüzde 20'nin altına inebileceği öngörüldü.

İngiltere'nin Rusya'dan yakıt ithalatı

İngiliz parlamentosu kayıtlarına göre, geçen yıl Rusya'dan yapılan yakıt ithalatı, İngiltere'de kullanılan doğal gazın yüzde 4'ünü, petrolün yüzde 9'unu ve kömürün yüzde 27'sini oluşturuyordu.

Rusya'dan geçen yıl İngiltere'ye doğal gaz, petrol ve kömür ithalatı toplam 4,5 milyar sterlin değerindeydi.

Avrupa İstatistik Ofisine (Eurostat) göre, 2020'de Rusya'dan yapılan ithalat, AB'de kullanılan gazın yüzde 39'unu, petrol ithalatının yüzde 23'ünü ve kömür ithalatının ise yüzde 46'sını oluşturuyordu.

AA

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