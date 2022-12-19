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19 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İngiltere Yüksek Mahkemesi göçmenlerin Ruanda'ya göndermesine ''yasal'' dedi

19 Aralık 2022, Pazartesi 14:41
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının "yasal" olduğuna karar verdi.

Yargıç Clive Lewis, hükümetin düzensiz göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının ve sığınma taleplerinin bu ülkede karara bağlanması için düzenlemeler yapmasının "yasal" olduğunu belirtti.

Planın, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Sözleşmesi veya insan hakları yasalarını ihlal etmediğinin altını çizen Yargıç Lewis, Ruanda'ya gönderilmesi planlanan 8 sığınmacının durumunun ise İçişleri Bakanlığı tarafından "yeniden değerlendirilmesi" gerektiğini bildirdi.

Yargıç Lewis, mahkemenin verdiği hükmün temyize götürülmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın ise 16 Ocak 2023'e ertelendiğini söyledi.

Böylelikle İngiltere İçişleri Bakanlığı, göçmenleri Ruanda'ya gönderme politikasına karşı açılan davayı kazandı.

Tepki çeken plan ve AİHM kararı

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran'da, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.

AİHM de 14 Haziran’da uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.

AA

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