İnsan hakları koronaya feda edilmesin

Avrupa genelinde uzman kurum ve kuruluşlar, insan haklarının koronavirüsle mücadeleye feda edilmemesi konusunda uyarıyor.

Koronavirüsle mücadele adına AİHS’yi askıya alan Avrupa ülkeleri var. dw Türkçe’nin haberine göre, Koronavirüs pandemisiyle mücadele amacıyla dünya genelinde olduğu gibi Avrupa’da da hükümetler olağanüstü tedbirler alıyor. Kimi Avrupa ülkeleri, bu mücadele kapsamında taraf oldukları uluslar arası sözleşmeleri dahi askıya almaya başladı. Bu gelişme Avrupa genelinde insan hakları alanında uzman kurum ve kuruluşlarını kaygılandırıyor. Avrupa Konseyi üyesi dokuz ülke geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız biçimde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) askıya aldı. Arnavutluk, Ermenistan, Estonya, Gürcistan, Letonya, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya ve Sırbistan hükümetleri, Avrupa Konseyi’nin Strasbourg’daki merkezine ilettikleri mektuplarla AİHS’den kaynaklanan yükümlülüklerini askıya aldıklarını (derogasyon) bildirdiler. Taraf devletler sadece savaş veya milletin hayatını tehdit eden diğer kamusal tehlikeler halinde sözleşmeyi askıya alabiliyor.

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