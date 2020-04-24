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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

İnsan haklarını virüse kurban etmeyin

24 Nisan 2020, Cuma
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: BAZI ÜLKELERDE SALGIN BAHANESİYLE OTORİTERLİK ARTIYOR, BASKICI ÖNLEMLER ALINIYOR.

İnsan hakları krizi

“Ekonomİk ve sosyal krize yol açan salgın hızla insan hakları krizine de dönüşüyor. Tehdidin insan değil, virüsolduğunu unutmayın. İnsan hakları, kriz zamanlarında sonraya bırakılacak bir konu değil; insan merkezde olmalı.”

Sivil toplum ve hür basın

“ÖNLEMLER yasal, orantılı, amaç ve süre odaklı olmalı, ayrım yapmamalı. Hükümetler her zamankinden daha şeffaf, duyarlı ve hesap verebilir olmalı. Sivil toplum ve basın özgürlüğü kritik öneme sahip.”

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İnsan haklarını virüse kurban etmeyin

BM Genel Sekreteri Guterres, “Kovid-19 ile mücadele, insan hakları krizine dönüşmesin” uyarısında bulunarak, “Tehdidin insan değil, virüs olduğunu unutmayın’’ dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yaşanan insan hakları ihlâllerine ilişkin raporunu açıkladı. Ekonomik ve sosyal krize yol açan salgının, hızla insan hakları krizine de dönüştüğü uyarısında bulunan Guterres, “Tehdidin insan değil, virüs olduğunu unutmayın.’’ mesajı verdi. İnsan haklarının, kriz zamanlarında sonraya bırakılacak bir konu olmadığını ve insanın merkezde olması gerektiğini belirten Guterres, salgın nedeniyle nefret söyleminin arttığına, savunmasız grupların hedef alındığına ve sert güvenlik tedbirlerine başvurulduğuna dikkati çekti.

“Hükümetler her zamankinden daha şeffaf olmalı”

Popülizm ve otoriter yönetimlerin de arttığına, bazı ülkelerde insan haklarının daha da geriye gittiğine ve salgın bahane gösterilerek baskıcı tedbirler alındığına işaret eden Guterres, ‘’Hükümetler her zamankinden daha şeffaf, duyarlı ve hesap verebilir olmalı. Sivil toplum ve basın hürriyeti kritik öneme sahip.’’ dedi. Alınan âcil durum tedbirlerinin yasal, orantılı, ayrım yapmayan, belirli bir amaç ve süre odaklı olması gerektiğini söyleyen Guterres, bu süreçte insan haklarının da korunması çağrısı yaptı. 

Kur’an’daki barış Âyetlerini hatırlattı

Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla, Müslüman toplumuna mesaj gönderdi. “Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal Ramazan ayı başlarken en samimi dileklerimi sunuyorum.’’ ifadesini kullanan Guterres, ‘’Bu, elbette çok farklı bir Ramazan olacak. Birçok toplu faaliyet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerden tabiî olarak etkilenecek.’’ değerlendirmesinde bulundu. Birçok insanın da Ramazan ayına savaşların gölgesinde girdiğine dikkati çeken Guterres, Kur’ân’daki barış âyetlerini hatırlatarak, küresel ateşkes çağrısında bulundu ve savaşın, insanlığın ortak düşmanı virüse karşı verilmesi gerektiğini ifade etti.

AA

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