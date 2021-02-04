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4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

İnsan ticareti önlenemedi

04 Şubat 2021, Perşembe
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ‘insan ticareti’nin önlenemediğine dikkat çekerek uluslar arası kuruluşlardan destek istedi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC)  Küresel İnsan Ticareti Raporu’na göre, insan ticaretinden en çok kadınlar  etkilenirken, 2018’de tespit edilen her 10 mağdurun 5’ini yetişkin kadınlar,  2’sini kız çocukları oluşturuyor.

Merkezi Avusturya’nın başşehri Viyana’da bulunan UNODC tarafından  düzenlenen basın toplantısında “2020 Küresel İnsan Ticareti Raporu” kamuoyuyla  paylaşıldı.      

İnsan ticaretine yol açan nedenler, kurbanların çalıştırıldıkları alanlar ve tacirlerin başvurduğu yöntemlere ışık tutan rapor, 2018 yılında 148 ülke ve çok sayıda paydaş kuruluştan edinilen veriler doğrultusunda hazırlandı.      

Raporda, 2018’de tespit edilen her 10 mağdurun 5’ini kadınların ve 2’sini kız çocuklarının oluşturduğuna dikkat çekildi. Genel olarak insan ticareti mağdurlarının yüzde 46’sını kadınların, yüzde 19’unu kız çocuklarının, yüzde 20’sini yetişkin erkeklerin ve yüzde 15’ini de erkek çocuklarının oluşturduğu belirtildi.

Cinsel sömürü insan ticaretinde temel sebep      

Rapora göre, insan ticaretinde “cinsel sömürü”, yüzde 50 ile ana sebep olmayı sürdürüyor. “Zorla çalıştırma” ise bütün vak’aların yaklaşık yüzde 38’ini oluşturuyor. Mağdurların yüzde 12 ise farklı nedenlerle insan tacirlerinin ağına düşüyor. İnsan ticareti mağduru çocukların büyük çoğunluğunun cinsel sömürü amacıyla kullanıldığına işaret edilen raporda, kız çocuklarının yüzde 72’sinin cinsel sömürü, erkek çocuklarının yüzde 66’sının ise zorla çalıştırılmak amacıyla insan tacirlerinin eline düştüğü vurgulandı.      

Ticaret kuruluşu kisvesi altında insan ticareti      

Tacirlerin türleri ve kullandıkları yöntemlere odaklanılan raporda, en çok insan ticaretini, ticaret kuruluşu kisvesi altında faaliyet gösteren organize suç yapılarının yaptığı belirtildi.  İnsan ticaretinin yanı sıra çok sayıda suça bulaşmış ve belirli bölgelerde kontrolü ele geçirmiş yasa dışı yapıların yüzde 18 ile ikinci sırada yer aldığı, yarı amatör tacirlerin ise yüzde 14 ile üçüncü sırada olduğu ifade edildi. İnsan ticareti mağduru erkeklerin çoğunlukla balıkçılık veya büyük şantiyelerde, kadın ve kızların ise daha ziyade evlerde hizmetçi olarak çalıştırıldığına değinilen raporda, özellikle kadınların evlerde zorla çalıştırılmalarının yanı sıra fizikî tacirlere de maruz kaldıklarına dikkat çekildi.  Raporda, insan ticareti nedeniyle hüküm giyen suçluların üçte ikisini erkeklerin oluşturduğu, bu alanda kadınların oranının diğer suç kategorilerine kıyasla daha yüksek olduğu vurgulandı.   

Viyana - aa   

 

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