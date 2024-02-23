İnsanî felâket durdurulmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in saldırılarını devam ettirdiği Gazze’de yaşananların “doğal bir felaket” olmadığını belirterek, “Bu insani felakettir ve durdurulmalıdır” dedi.

‘Lütfen’ demeyi bırakın ve bir şeyler yapın Borrell, Gazze’de saldırıların durması için 27 AB ülkesinden 26’sının “İsrail’i Refah bölgesine saldırı planından vazgeçme, sürdürülebilir ateşkes, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve bölgeye daha fazla ve hızlı insani yardımın sağlanması için acilen çatışmalara insani ara verilmesi” çağrısı yaptığını hatırlattı. AA

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