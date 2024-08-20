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20 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

İnsani yardım çalışanları için en ölümcül yıl

20 Ağustos 2024, Salı 13:36
Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde geçen yıl 280 yardım çalışanının öldürüldüğünü ve 2023’ün küresel insani yardım topluluğu için kayıtlara geçen en ölümcül yıl olduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla, öldürülen insani yardım çalışanlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2023’te dünyadaki çatışmalarda ön saflarda yer alan insani yardım görevlilerinin ölüm sayısının rekor seviyeye ulaştığı belirtilen açıklamada, BM ve ortaklarının hükümetlerden bu konuda “insanlık adına harekete geçme” çağrısında bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, “2023’te 33 ülkede 280 insani yardım çalışanı öldürüldü. 2023 küresel insani yardım topluluğu için kayıtlara geçen en ölümcül yıl oldu” denildi. 2024’ün insani yardım çalışanları için daha ölümcül bir yıl olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, mevcut verilere göre, bu yıl 7 Ağustos tarihine kadar 172 insani yardım çalışanının öldürüldüğü kaydedildi.

AA

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