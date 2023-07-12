İnsani yardıma Rus vetosu

Rusya, BM Güvenlik Konseyinde yapılan ve Türkiye üzerinden Suriye’ye insani yardım ulaştırılmasını sağlayan yardım misyonunun görev süresinin 9 ay süreyle uzatılmasını öngören karar tasarısını veto etti.

Akabinde Rusya’nın kendi önerisi olan yardım mekanizmasının 6 aylığına uzatılmasını öngören karar tasarısı da 3 “hayır”, 2 “evet” ve 10 “çekimser” oyla reddedildi. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye yardım ulaştırılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresi 2014’ten bu yana sürekli olarak yenileniyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Rusya daha önce de zaman zaman tasarıyı veto etmişti. Gıda, ilaç ve barınak gibi yardımlar Suriye’nin kuzeyinde, ağırlıklı olarak muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan 4 milyon insana ulaştırılıyor.

Haber Merkezi