İnsani yardımlar Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, insani yardımların Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını söyledi.

Şukri, başkent Kahire’de Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin, Filistin meselesinin tasfiye edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini söyleyen Şukri, “Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki gerilimi kontrol altına alma çabaları sürüyor.” dedi.

Mısırlı Bakan, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaların devam ettiğini ve yardımların bölgeye intikali için hazır bekletildiğini ifade etti.

Şukri insani yardımların Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti.

Fransız Bakan Colonna da Gazze’de durumun tehlikeli boyutlara ulaştığını ve tüm bölgenin güvenliğini tehdit etmeye başladığını söyledi.

Ülkesinin Gazze'deki insani yardım kuruluşlarına 10 milyon avro tahsis ettiğini aktaran Colonna, “İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kuşatması uluslararası hukukun ihlalidir. Gazze'deki siviller korunmalı ve temel ihtiyaçları karşılanmalı.” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmüştü.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.