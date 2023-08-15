İnsanlığın açık yarası

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İtalya açıklarında geçen hafta batan bir göçmen teknesinde 41 kişinin ölmesi üzerine bu can kayıplarını “insanlığın açık yarası” diye niteledi ve benzer vakaların önlenmesi için siyasetçilere çağrı yaptı.

Papa, Vatikan’daki Pazar duası sonrası konuşmasında “Birkaç gün önce Akdeniz’de trajik bir tekne kazası daha meydana geldi: 41 kişi öldü. Onlar için dua ettim” dedi ve şöyle devam etti: “Acı ve utançla söylemek zorundayız: bu yılın başından beri neredeyse 2 bin erkek, kadın ve çocuk Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken bu denizde öldü. Bu insanlığımızın açık yarasıdır.”

En ölümcül göç rotası

İtalya’ya bu yıl deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı, geçen yıla kıyasla iki katın üzerine çıkarak 94 bine yaklaştı. Orta Akdeniz hattını kullanarak Avrupa’ya ulaşmaya çalışan yaklaşık 2 bin göçmen de öldü. Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Orta Akdeniz’i “dünyanın bilinen en ölümcül göç rotası” olarak tanımlıyor. Geçen Pazar günü Portekiz seyahatinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, “Göçmenlerin sömürülmesi suçtur… Kuzey Afrika’daki lager’lerdeki göçmenlerin yaşadıkları korkunç” demişti. Daha önce Akdeniz’in gittikçe bir mezarlığa dönüştüğü uyarısı yapan, “Mare nostrum’un (bizim denizimiz) kasvetli bir ‘mare mortuum’a (ölü deniz) dönüşmesine izin vermeyelim” diyen Papa, bu kez bu konuda şunları söyledi: “Akdeniz bir mezarlık, ama en büyük mezarlık değil. En büyük mezarlık Kuzey Afrika.”

Haber Merkezi