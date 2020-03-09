AVRUPA HÜKÜMETLERİNİN GÖÇMEN POLİTİKASINA HALKIN TEPKİSİ ARTARAK SÜRERKEN, PROTESTO EYLEMLERİNDE “SINIRLARI AÇIN” ÇAĞRISI YAPILIYOR.

Sığınmacılar için yürüdüler

Almanya’da bir araya gelen binlerce kişi, Avrupa sınırlarının sığınmacılara açılması talebiyle yürüdü. Başkent Berlin'de Seebrücke inisiyatifi tarafından düzenlenen gösteride İçişleri Bakanlığının önünde toplananlar göçmenlere destek mesajı verdiler.

İnsanlığın sınırı yok

Üzerİnde "Avrupa öldürme, sınırlarını aç" yazılı pankart açan göstericiler, “Avrupa harekete geç” ve “İnsanlığın sınırı yok" yazılı dövizler taşıdı ve "Sınırları açın" şeklinde slogan attı. Hamburg’daki yürüyüşe de binlerce kişi katıldı.

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İnsanlığın sınırı olmaz

Almanya’da binlerce kişi, Avrupa Birliği (AB) sınırlarının sığınmacılara açılması için “İnsanlığın sınırı yok” yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

Almanya’da binlerce kişi, Avrupa Birliği (AB) sınırlarının sığınmacılara açılması için yürüdü. Başkent Berlin’de Seebrücke inisiyatifi tarafından düzlenen gösteride, binlerce kişi İçişleri Bakanlığının önünde toplandı. Göstericiler daha sonra Başbakanlık binasının önünden geçerek Unter den Linden ve Friedrichsstrase caddeleri üzerinden Hallesches Ufer Caddesi’ne kadar yürüdü. Üzerinde “Avrupa öldürme, sınırlarını aç” yazan pankart açan göstericiler, “Avrupa harekete geç”, “Yazıklar olsun AB”, “İnsanlığın sınırı yok” yazılı dövizler taşıdı ve “Sınırları açın” şeklinde slogan attı.

4 bin kişi gösteriye katıldı

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, Yunanistan’da bulunan sığınmacılara dikkat çekildi. Almanya’nın sığınmacıları kabul etmesi gerektiğini belirten bir konuşmacı, “Yunanistan sınırında boğulan, aşağılanan, işkence gören ve artık öldürülmeye başlanan sığınmacılar için Almanya’da yer olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı. Seebrücke inisiyatifi, gösteriye 4 bin kişinin katıldığını açıkladı. Hamburg kentinde de AB’nin sığınmacılara sınırlarını açması için düzenlenen gösteriye, 5 bin kişinin katıldığı kaydedildi. Berlin – aa

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Yunanistan biber gazıyla müdahale etti

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu’nun pek çok kentinden Edirne’ye gelen sığınmacılar Yunanistan’la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi’ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen sığınmacılara biber gazı ile müdahale etti. Edirne - aa

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Avukatlar: Sığınmacılara yapılanlar kabul edilemez

Hukukçular Derneğinin üyeleri, Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’nda bekleyişini sürdüren sığınmacılarla görüştü.

Derneğe üye 20 avukat, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra sığınmacıların sıkıntılarını dinledi. Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sığınmacıların arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğunu söyledi. Bir gazetecinin, “Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara gaz, tazyikli su, plastik mermi ve zaman zaman da ateşli silahla müdahale etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu karşısında Tatlı, Yunanistan’ın sığınmacı uygulamasının hukuki olmadığını belirterek, şunları kaydetti: “Ne uluslararası hukuk ne Yunanistan’ın iç hukuku ne de çağdaş medeniyet dediğimiz hiçbir yerde kabul edilecek bir şey değil.”

BM’ye rapor sunulacak

Tatlı, sığınmacılarla ilgili bir rapor hazırladıklarını, raporu tüm dünyaya ve Birleşmiş Milletlere sunacaklarını anlattı. Sığınmacı olmanın, bir mecburiyetten kaynaklandığını ifade eden Tatlı, “2. Dünya Savaşı sonrası savaştan kaçan Yunanlılar, Türkiye ve Suriye’ye sığınmıştır. Suriye’deki insanlar onları bağırlarına basmış yuvalarını açmış. Bugün tam tersi uygulamayı görüyoruz. Onların da bunu yapması gerekiyor” dedi. Edirne - aa