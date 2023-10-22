İnsanlığını kaybetti

İsrail’in önde gelen muhalif gazetelerinden Haaretz, Gazze savaşı sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu’yu sertçe eleştiren iki analiz yayımladı.

Haaretz’in köşe yazarlarından Yossi Verter’in analizinde Netanyahu’nun yaşanan felaketle ilgili hiçbir sorumluluk almadığı ifade edildi. independent’in haberine göre, analizde, “Filistin Ulusal Yönetimi’ni zayıflatırken Hamas’ı güçlendirme stratejisinin babası olan son 15 yılın başbakanı tek kelime etmedi, af dilemedi” dendi. Yazıda, İsrail liderinin Gazze’deki savaşta acımasızca davrandığı belirtilerek, “Netanyahu insani duygular gösteremiyor çünkü o bir insan değil. Onun dünya görüşüne göre, bu konumdaki bir lider çıkıp özür dilemez” ifadelerine yer verildi. Araştırmacı gazeteci Gidi Weitz’ın kaleme aldığı yazıda, İsrail liderinin tarihi bir misyonu gerçekleştirdiğine inandığı ve bu yolda ülkeyi büyük bir felakete sürüklediği belirtildi. Haber Merkezi

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