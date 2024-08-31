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31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İnsanlık duygumuza ne oldu?

31 Ağustos 2024, Cumartesi 01:30
“Gazze’deki durum umutsuzluğun ötesinde” diyen BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, “Bu, bizi şu soruyu sormaya zorluyor: Temel insanlık duygumuz ne oldu?” dedi.

'Gazze’deki durum umutsuzluğun ötesinde'

GÜVENLİK KONSEYİ ÜYELERİNE KONUŞTU - ULUSLARARASI HUKUK DÜZENİ SORGULANIR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde durumun “umutsuzluğun ötesinde” olduğunu belirtti. Msuya, BM Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada, Gazze’de Filistinli sivillerin içinde bulunduğu insani durum hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in işgal altındaki Batı Şeria’da son zamanlardaki kötü gidişatla ilgili derin endişesini ve bu operasyonların derhal durdurulması çağrısını tekrar dile getiren Msuya, “Gazze’deki durumun umutsuzluğun ötesinde” olduğunu söyledi. Msuya, “7 Ekim 2023’ten bu yana Konsey’e sivil kadınların, erkeklerin ve çocukların vicdansızca acı çekmesi hakkında bir düzineden fazla brifing verdik.” dedi.

İnsanlık duygumuz ne oldu?

Hangi malzemelere ne zaman sahip olacaklarını veya nereye teslim edebileceklerini bilmekte zorlandıkları için 24 saatten daha önceden plan yapamadıklarına değinen Msuya, “2,1 milyon insanın hayatı sadece şansa ve umuda bağlı olmamalı.” ifadelerini kullandı.

Msuya, Gazze’de son 11 ayda tanık olunan gelişmelerin bu trajedileri önlemek için tasarlanmış uluslararası hukuk düzenine dünyanın bağlılığını sorgulattığını aktararak, “Bu, bizi şu soruyu sormaya zorluyor: Temel insanlık duygumuz ne oldu?” şeklinde konuştu. Gazze’de sivillerin aç, susuz, hasta ve evsiz olduğunun altını çizen Msuya, Filistin halkının “herhangi bir insanın katlanabileceği sınırın ötesine itildiğini” bildirdi.Genel Sekreter Yardımcısı, şunları kaydetti: “İnsanların bu dayanılmaz acısı karşısında, Güvenlik Konseyi’nin ve tüm üye devletlerin harekete geçmesi gerekiyor. Konsey üyelerine ve tüm üye devletlere, uluslararası hukuka saygılı kalınması, Gazze’de derhal düşmanlıkların durdurulması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için ellerindeki nüfuzu kullanmaları çağrısında bulunuyoruz.”

AA

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