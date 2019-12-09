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9 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Irak’ın ateşi sönmüyor

09 Aralık 2019, Pazartesi 00:15
Irak’ın başşehri Bağdat’ta protestocuların kamp yaptığı alanın yakınlarında bir kişinin açtığı ateş sonucu en az 23 kişi öldü.

Irak’ın başşehri Bağdat’ta protestocuların kamp yaptığı alanın yakınlarında bir kişinin açtığı ateş sonucu en az 23 kişi vefat etti. Olayda 127’den fazla kişi de yaralandı.Tahrir Meydanı yakınlarında meydana gelen hadise sonrası ülkedeki önde gelen Şiî liderlerden Ayetullah Ali Sistani dış müdahale olmadan yeni bir başbakanın bir an evvel seçilmesi gerektiğini açıkladı. Sistani’nin bu sözleri saldırıda İran destekli milis grupların olduğunu ima ettiği şeklinde yorumlandı. Sistani daha önce de silâhsız göstericilerin öldürülmesine tepki göstermiş öte yandan protestoculardan da gösterilerine barışçık bir şekilde devam etmelerini ve sabotajlara müsaade etmemelerini istemişti.

İran, yeni hükümette etkili olmak istiyor

İran’ın açık bir şekilde desteklediği eski Başbakan Adil Abdulmehdi’nin protestolar sonrası görevinden istifa etmesinin ardından Tahran yeni kurulacak hükümette de etkin olabilmek için çalışmalarına ağırlık vermişti. Bu hafta içerisinde Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ı ziyaret ettiği rapor edilmişti.Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri de İran destekli milis grupların lider kadrosundan üçünü yaptırım listesine aldığını duyurdu. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in 16 Aralık’a kadar yeni bir isme hükümet kurması için yetki vermesi gerekiyor. Bu ismin de 1 ay içerisinde hükümeti kurarak parlamentonun onayına sunması gerekiyor.

Sadr’ın evine SİHA saldırısı

Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın Necef kentindeki evine kime ait olduğu bilinmeyen silâhlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi. Sadr’a yakınlığıyla bilinen Muhammed Salih el Iraki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sadr’ın Necef şehrinin El Hanane bölgesindeki evine SİHA ile saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Iraki, SİHA saldırısının, Sadr’ın dün Bağdat ve Necef’teki göstericilerin silâhlı saldırıya maruz kalmasından sonra yaptığı “göstericileri koruma” çağrısıyla geldiğine dikkati çekti. Açıklamada, saldırıda can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. 

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