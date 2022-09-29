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29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Irak, İran'a nota verecek

29 Eylül 2022, Perşembe 10:23
Irak, ülkenin kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılardan dolayı İran'a nota vereceğini duyurdu.

Konuya ilişkin haber Irak resmi ajansı INA'da yayımlandı.

 

Haberde, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in, ülkenin kuzeyindeki saldırılarından dolayı İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık'ı yarın Bakanlığa çağıracağı ve nota vereceği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın, Komele, İKDP ve PAK'a ait karargahlara yönelik saldırısında 7 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Son bir haftada üçüncü saldırı

Bu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü saldırı oldu.

İran 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.

​​​​​​​İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

AA

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