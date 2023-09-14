Irak, provokatörün iadesini istedi

Irak Adalet Bakanlığı tarafından, İsveç’te son aylarda polis korumasında Kur’an-ı Kerim’e saldırılar gerçekleştiren Irak asıllı Salwan Momika’nın iadesinin istendiği bildirildi.

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.