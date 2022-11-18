Irak - Süleymaniye'de gaz kaçağı patlaması: Ölü sayısı 11'e yükseldi

Irak'ın Süleymaniye kentinde dün akşam bir evde gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, konuya dair açıklama yaptı. Patlamada ölenlerin sayısının 11’e yükseldiğini aktaran Ebubekir, yaralı sayısının ise 12’ye çıktığını söyledi. Vali Ebubekir, hastaneye kaldırılan 8 kişinin taburcu edildiğini, 4 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini belirtti. Öte yandan patlama nedeniyle kent genelinde bir günlük yas ilan edildi. Süleymaniye'nin Kazive Mahallesi'ndeki bir evde dün akşam gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu evin çöktüğü, 5 kişinin öldüğü, en az 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti. AA

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